KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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17.06.2026 08:07:00
Analysefirma zu KI-Nutzung: Marktanteil von ChatGPT unter 50 Prozent gefallen
ChatGPT ist weiterhin die beliebteste KI-Technik, aber vor allem Googles Gemini holt auf. Zuletzt ist zudem Claude stark gewachsen. Das sagt eine Analysefirma.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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