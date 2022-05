Analyst fürchtet weitere Verluste: Aktuelle Börsenstände zeigen noch nicht Ausmaß der Rezession

An den Börsen ging es in den vergangenen Wochen rapide bergab. Neben galoppierender Inflation, weltweiten Lieferengpässen und No-COVID-Lockdowns in China gesellen sich zunehmend globale Rezessionsängste zu den mannigfaltigen Belastungsfaktoren. Die Möglichkeit eines Konjunkturrückgangs spiegele sich aber noch lange nicht in den Kursen wider, warnt DataTrek-Analyst Nicholas Colas.