Analyst hält 3 Billionen US-Dollar für möglich: Dieses Produkt könnte Apples Marktkapitalisierung weiter hochtreiben

• Apple eines der wertvollsten Unternehmen der Welt• Analysten halten Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar für möglich• Apple Car als Werttreiber?

Jim Suva, Analyst bei der Citigroup, traut dem iKonzern nämlich eine Marktkapitalisierung von bis zu drei Billionen US-Dollar zu - unter der Voraussetzung, dass ein Produkt Marktreife erlangt.

Anhaltende Spekulationen über das Apple Car

In einem Research-Bericht erklärte der Experte, dass der Einstieg von Apple in den Elektroautomarkt für einen kräftigen Anstieg der Marktkapitalisierung sorgen könnte. Bislang steht die offizielle Bestätigung bezüglich der Arbeit an einem möglichen Apple Car noch aus, doch Anleger und Beobachter sammeln bereits seit geraumer Zeit Hinweise darauf, dass Apple den Einstieg in den EV-Markt plant. Seit 2015 Einzelheiten über Apples geheimes Automobilprojekt an die Öffentlichkeit kamen, spekulierte die Öffentlichkeit heftig über das vermeintlich neue Produkt.

Zuletzt hatte die Suche nach einem möglichen Partner aus der Automobilbranche für Aufsehen gesorgt: Hyundai war daraufhin mit der Nachricht vorgeprescht, man befinde sich in Verhandlungen mit Apple für eine potenzielle Kooperation bei einem voll autonomen, elektrischen Fahrzeug, musste nur wenige Tage später aber ein Scheitern der Verhandlungen eingestehen.

Apple Car wird Marktkapitalisierung boosten

Auch Jim Suva rechnet offenbar damit, dass Apple an der konkreten Umsetzung für ein Apple Car arbeitet und rechnet vor, wie stark ein solches Produkt den Wert des Gesamtkonzerns steigern könnte. Seiner Ansicht nach könnte das Apple-Fahrzeug nach 2023 auf den Markt kommen und schlussendlich dafür sorgen, dass Apple bei der Marktkapitalisierung nochmals rund eine Billion US-Dollar zulegen könnte: Suva traut dem Unternehmen einen Börsenwert von drei Billionen US-Dollar zu, wenn das Apple Car vom Band läuft.

Allerdings sieht der Experte zwei Szenarien für Apple E-Auto-Ambitionen: Entweder bringt das Unternehmen tatsächlich ein eigenes Fahrzeug auf den Markt, oder aber der Konzern investiere weiterhin viel Geld in Systeme wie CarPlay, um diese schlussendlich in Fahrzeugen anderer Autobauer unterbringen zu können.

Er selbst tendiere allerdings zur ersten Möglichkeit: "Es ist wahrscheinlich, dass Apple einen wesentlich größeren Einfluss darauf hat, ein Auto über eine ausgelagerte Produktion herzustellen, als sich nur auf das IT-Ökosystem zu konzentrieren", zitieren Medien aus der Investorennotiz. "Wir glauben, dass ein solcher Einstieg angesichts der langen Vorlaufzeit für die Automobilproduktion wahrscheinlich über 2023 hinausgehen wird. Die Due Diligence von Apple in diesem Bereich könnte jedoch dazu führen, dass Automobilhersteller in naher Zukunft die Akzeptanz von Apples CarPlay erhöhen", so der Experte weiter.

Apple-Aktie bleibt Analystenliebling

Jim Suva hält an seinem "Outperform"-Rating für Apple fest. Auch andere Analysten sind für die Apple-Aktie positiv gestimmt - unabhängig von der Arbeit an einem mögliche Apple-Car. Die Mehrzahl der Experten, die die Apple-Aktie bewerten, stufen sie als "Kauf" ein.Zuletzt hatte etwa Wedbush-Analyst Daniel Ives der Apple-Aktie ein Kursziel von 175 US-Dollar verpasst, ein kräftiges Plus zum aktuellen Börsenniveau von 124,76 US-Dollar (Schlusskurs 17.03.2021) Auch Ives hält eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar für möglich. Nach den jüngsten Kursrückgängen hatte der Experte eine "goldene Kaufgelegenheit" für Investoren gesehen.Redaktion finanzen.at