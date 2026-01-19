Analyst hebt Daumen: Wells Fargo setzt 2026 auf diese Energie-Aktien

Mit dem Start ins Jahr 2026 rückt die Energiebranche wieder stärker in den Fokus der Anleger. Wells Fargo hat zwei spezifische Werte identifiziert, die glänzen könnten.

• Wells Fargo empfiehlt eine US- und eine australische Energie-Aktie für 2026• California Resources überzeugt mit Öl - und Gasproduktion• Tamboran Resources setzt auf australisches Erdgas, befindet sich derzeit aber noch vor der kommerziellen Produktion

Für 2026 sieht Analyst Sam Margolin von Wells Fargo Potenzial in zwei Aktien aus dem Energiesektor: California Resources und Tamboran Resources.

California Resources-Aktie

California Resources ist ein führendes unabhängiges Öl- und Gasunternehmen in Kalifornien. Es hält umfangreiche Mineralrechte und ein Portfolio produktiver konventioneller Öl- und Gasfelder. Die San Joaquin Bestände sind bei weitem die größten des Unternehmens und machten Ende 2024 81 Prozent der geschätzten nachgewiesenen Reserven aus, so ein Bericht auf TipRanks.

Kalifornien ist eine der größten Öl- und Gasproduktionsregionen der USA. California Resources produzierte im zweiten und dritten Quartal 137.000 Barrel Öläquivalent pro Tag, davon 78 Prozent Rohöl. Zusätzlich engagierte sich das Unternehmen in Dekarbonisierungsprojekten wie dem Carbon TerraVault, das Co2-Erfassung, Transport und Speicherung beinhaltet. California Resources kooperiere dabei mit Brookfield Renewable, so TipRanks weiter.

California Resources meldete im dritten Quartal 2025 einen Umsatzrückgang, konnte aber die Gewinnerwartungen übertreffen. Die Quartalsumsätze lagen bei 855 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von über 36 Prozent im Jahresvergleich entsprach und die Prognose um 32,5 Millionen US-Dollar verfehlte. Beim Nettoergebnis meldete das Unternehmen einen Non-GAAP Gewinn je Aktie von 1,46 US-Dollar, leicht unter Vorjahr, aber über den Erwartungen. Der Free Cash Flow stieg von 109 Millionen US-Dollar auf 188 Millionen US-Dollar.

Margolin bewertet die Aktie mit Übergewichtung (Kauf) und setzt ein Kursziel von 56 US-Dollar, was gegenüber dem letzten Schlusskurs von 47,94 US-Dollar ein Aufwärtspotenzial von 16,81 Prozent für das kommende Jahr signalisiert (Stand: Schlusskurs vom 16.01.2026). Laut TipRanks ist die Strong Buy-Konsensbewertung für California Resources nahezu einstimmig, basierend auf elf positiven Analystenbewertungen und einem "Hold".

Tamboran Resources-Aktie

Tamboran Resources, in Australien gegründet, ist auf unkonventionelles Erdgas im Northern Territory spezialisiert. Ziel ist es, Gasfelder zu erschließen, um Ostasiens Energiebedarf zu decken und den Übergang zu Netto-Null- Co2-Emissionen zu unterstützen, so TipRanks. Die Hauptassets liegen im Beetaloo/MacArthur-Becken. Das Unternehmen habe noch keine kommerzielle Produktion gestartet und schreibe derzeit Verluste.

Um das für den laufenden Betrieb benötigte Kapital zu beschaffen, habe das Unternehmen den Aktienmarkt genutzt. Ende Oktober 2025 gab Tamboran Resources bekannt, dass durch ein öffentliches Aktienangebot 56,1 Millionen US-Dollar eingenommen wurden. Gleichzeitig teilte das Unternehmen mit, dass es eine PIPE-Transaktion durchführe, um zusätzliche 29,3 Millionen US-Dollar zu beschaffen, und einen Aktienkaufplan im Wert von bis zu 30 Millionen US-Dollar einführe.

Margolin geht davon aus, dass sich die Aktienbewertung erhöhen könnte, sobald Pilotbohrungen im ersten Quartal 2026 bestätigt werden.

Diese Aussage stützt auch seine Bewertung der Aktie mit Übergewichtung (Kauf), während sein Kursziel von 35 US-Dollar gegenüber dem letzten Schlusskurs von 26,80 US-Dollar ein Aufwärtspotenzial von 30,6 Prozent für 2026 signalisiert (Stand: Schlusskurs vom 16.01.2026). Laut TipRanks liegen für Tamboran Resources insgesamt vier Analystenbewertungen vor, mit einem Verhältnis von 3 zu 1 zugunsten von Kauf gegenüber Halten, was die Strong Buy-Konsensbewertung unterstützt.

Redaktion finanzen.at