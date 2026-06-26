Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Analysteneinschätzung
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26.06.2026 17:55:00
Analyst hebt Kursziel an: Warum die Bayer-Aktie nach dem Supreme-Court-Erfolg neu bewertet werden könnte
Weiterer Analyst wird optimistischer
Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Bayer von 51 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler bezeichnete das günstige Urteil des obersten US-Gerichtshofs im sogenannten Durnell-Fall als "fundamentalen Befreiungsschlag" ein. "Der historische 7:2-Sieg blockiert die Fortführung von Glyphosat-Warnhinweisklagen", schrieb er am Freitag. Dies beende nachhaltig den "chronischen Monsanto-Abschlag".
Trotz der angehobenen Kursziele verharrte die Bayer-Aktie im XETRA-Handel am Freitag letztlich stabil bei 47,00 Euro.
/rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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