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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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Analystenstimme 19.06.2026 16:26:00

Analyst hebt Ziel für AIXTRON-Aktie kräftig an - Anleger reagieren

Analyst hebt Ziel für AIXTRON-Aktie kräftig an - Anleger reagieren

Jefferies hat das Kursziel für Aixtron deutlich erhöht und bleibt bei seiner Kaufempfehlung. Als Treiber sieht das Analysehaus insbesondere den Ausbau von Kapazitäten für Optoelektronik.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AIXTRON von 55,30 auf 73,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausbau der Kapazitäten in den Bereichen Optoelektronik und Galliumnitrid-Halbleitern für die Optik und Stromversorgung von Rechenzentren biete ein attraktives mehrjähriges Investitionspotenzial, schrieb Om Bakhda in einer Einschätzung vom Donnerstag. Die kurzfristige Auftragsdynamik bei Indiumphosphid-Halbleitern in Verbindung mit der erwarteten Trendwende bei Galliumnitrid-Halbleitern sollte die Aktie weiterhin stützen. Der Experte sieht sich mit seinen Schätzungen für Umsatz und Gewinn (EPS) des Chipindustrie-Ausrüsters im Jahr 2028 um 8 beziehungsweise 16 Prozent über den Konsensprognosen.

Die AIXTRON-Aktie verliert auf XETRA am Freitag zeitweise 0,07 Prozent auf 60,06 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX)

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