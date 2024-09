Analyst mit Kurszielanhebung für Deutsche Bank-Aktie

Analystin Flora Bocahut begründete die Hochstufung mit der Kombination aus stützenden Fundamentaldaten, deutlichem Aufwärtspotenzial für die Gewinnschätzungen am Markt, hohen Kapitalausschüttungen und der Chance auf eine steigende Bewertung. Mit Blick auf die anstehenden Zinssenkungen biete die Deutsche Bank einen attraktiven Geschäftsmix, schrieb sie in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/jha/

