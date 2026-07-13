Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
13.07.2026 15:30:00
Analyst Price Targets Are Out for SpaceX, and You Won't Believe How High Some of Them Are
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) went public about a month ago, and many investors hope the company will revolutionize tech, space travel, and even the telecom sector. With a diversified business model, the company, also known as SpaceX, has significant potential. In its S-1 filing, it outlined a total addressable market of $28.5 trillion.There has been plenty of excitement from retail investors looking to buy the stock despite its rich valuation. And even analysts have also shown themselves to be incredibly bullish. Recently, there's been a flurry of analyst price targets released, and I was shocked at some of them. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|07:18
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|07:18
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
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|Tesla
|348,80
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