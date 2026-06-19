Douglas Aktie

Douglas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4

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Expertenstimme 19.06.2026 13:24:00

Analyst reduziert Schätzungen für Douglas deutlich - Aktie unaufgeregt

Analyst reduziert Schätzungen für Douglas deutlich - Aktie unaufgeregt

Deutsche Bank Research hat Douglas auf "Hold" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen.

Der erneut gesenkte Jahresausblick mit Verweis auf ein bislang überraschend schwaches drittes Geschäftsquartal bestätige die Pessimisten in ihrer Einschätzung, dass Amazon und andere Online-Händler einen größeren Anteil am Premium-Kosmetikmarkt erobern könnten, schrieb Adam Cochrane in einem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er senkte seine Jahresannahmen für Umsatz, bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) und Ergebnis je Aktie um 1, 7 und 14 Prozent.

Die Douglas-Aktie reagiert auf XETRA kaum auf die Analystenstimme und gibt 0,12 Prozent auf 8,09 Euro nach.

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: lma_ss / Shutterstock.com

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