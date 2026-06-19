Douglas Aktie
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
|Expertenstimme
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19.06.2026 13:24:00
Analyst reduziert Schätzungen für Douglas deutlich - Aktie unaufgeregt
Der erneut gesenkte Jahresausblick mit Verweis auf ein bislang überraschend schwaches drittes Geschäftsquartal bestätige die Pessimisten in ihrer Einschätzung, dass Amazon und andere Online-Händler einen größeren Anteil am Premium-Kosmetikmarkt erobern könnten, schrieb Adam Cochrane in einem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er senkte seine Jahresannahmen für Umsatz, bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) und Ergebnis je Aktie um 1, 7 und 14 Prozent.
Die Douglas-Aktie reagiert auf XETRA kaum auf die Analystenstimme und gibt 0,12 Prozent auf 8,09 Euro nach.
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquelle: lma_ss / Shutterstock.com
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