Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
|
24.02.2026 10:12:00
Analyst says he’s thrown in the towel on Novo Nordisk after latest setback
Novo Nordisk’s study showing a new drug wasn’t as good as a rival’s led one sell-side analyst to downgrade the stock for the first time in five years.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
