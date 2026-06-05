WACKER CHEMIE Aktie

WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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Analyst wird vorsichtig 05.06.2026 11:10:00

Analyst sieht begrenztes Potenzial bei WACKER CHEMIE - Aktie tiefer

Analyst sieht begrenztes Potenzial bei WACKER CHEMIE - Aktie tiefer

Die Aktien von WACKER CHEMIE haben am Freitag unter einer Verkaufsempfehlung der Citigroup gelitten.

Die ersten Kurse lagen mit 97,80 Euro bis zu 6 Prozent unter Vortagesniveau, zuletzt gab die Aktie auf XETRA noch 5,00 Prozent auf 98,80 Euro nach. Am Mittwoch hatten die Papiere der Bayern mit 105,60 Euro noch das höchste Niveau seit Sommer 2024 erreicht - nach einem Jahresplus von 52 Prozent.

Citi-Analyst Sebastian Satz hält vor allem die Erwartungen an das Halbleitergeschäft von WACKER CHEMIEfür vermutlich zu hoch angesetzt. WACKER liefert der Branche hochreines Polysilicium und spricht selbst vom "Schlüsselrohstoff der Digitalisierung". Daher zog der Wert mit der KI-Rally mit, die nun ins Stocken gerät.

Im Vergleich mit den Aktien anderer diversifizierter Chemiekonzerne seien WACKER -Papiere nach mehreren Maßstäben am teuersten, sagte Citi-Experte Satz. Mit seinen Schätzungen für das zweite Quartal liegt er zudem unter dem Marktkonsens. Auch das auf 95 Euro erhöhte Kursziel von Satz wird bereits deutlich übertroffen.

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: WACKER Chemie

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