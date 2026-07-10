voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Analysteneinschätzung
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10.07.2026 08:58:00
Analyst sieht mehr Potenzial: Aktien von Salzgitter und voestalpine ziehen an
JPMorgan-Analyst Dominic O'Kane hatte seine Einstufung für Salzgitter von "Underweight" auf "Overweight" gedreht und das Kursziel von 31,40 auf 65,00 Euro mehr als verdoppelt. Auch für voestalpine hatte er das Anlagevotum von "Underweight" auf "Overweight" hochgesetzt.
Der Experte zeigte sich optimistisch für die europäische Stahlbranche. Die Protektionsmaßnahmen der Politik zeigten Wirkung und die Gewinnentwicklung der Unternehmen werde Fahrt aufnehmen, schrieb er. Für das zweite Halbjahr geht O'Kane von steigenden Stahlpreisen in Europa aus, rechnet für die Berichtssaison zum zweiten Quartal aber noch nicht mit positiven Überraschungen.
Die Hoffnung auf bessere Geschäft durch den EU-Protektionismus hatte Salzgitter bereits bis Anfang Juni deutlich - und zwar bis auf fast 68 Euro - nach oben getrieben, bevor eine deutlichere Korrektur einsetzte.
/edh/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
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