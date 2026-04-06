Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Einschätzung 06.04.2026 06:47:00

Analyst trotz schwacher Auslieferungszahlen bullish für Tesla-Aktie

Analyst trotz schwacher Auslieferungszahlen bullish für Tesla-Aktie

Trotz verfehlter Erwartungen bei den Auslieferungszahlen fürs erste Quartal belässt ein Analysehaus den Musk-Konzern Tesla auf "Outperform".

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen des Elektroautobauers für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Diese hätten die Markterwartung verfehlt, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Darüber hinaus hätten auch die separat vorgelegten Daten zu den Installationen im Bereich Energiespeicher enttäuscht. Dabei sollte das Energiespeichergeschäft eigentlich gut positioniert sein, um von strukturellem Rückenwind durch das KI-getriebene Wachstum der Stromnachfrage zu profitieren.

Im NASDAQ-Handel am Donnerstag sackte die Tesla-Aktie schließlich 5,42 Prozent ab auf 360,59 US-Dollar.

/rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 11:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 11:44 / EDT

NEW YORK (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tesla-Aktie wird zum Roboter-Riesen: Musk gibt Startschuss für Optimus-Serie
Tesla-Aktie im Minus: Auslieferungen steigen weniger stark als erwartet
Tesla-Aktie: Morgan Stanley sieht Robotaxi-Sparte vor dem Durchbruch

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com,Nadezda Murmakova / Shutterstock.com,Jonathan Weiss / Shutterstock.com,Hadrian / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

mehr Analysen
02.04.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
26.03.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
23.03.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
19.03.26 Tesla Sell UBS AG
17.03.26 Tesla Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tesla 312,65 -4,91% Tesla

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen