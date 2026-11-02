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WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

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02.11.2026 15:46:43

Analysten: Goldenes Jahrzehnt: Fresenius setzt bei Biosimilars auf Kooperation mit WuXi Biologics

Ab 2028 laufen die Patente vieler Biotechmedikamente ab. Dann schlägt die Stunde der günstigeren Nachahmer-Präparate. Der Markt ist milliardenschwer. Fresenius positioniert sich nun mit einer weiteren ÜbernahmeWeiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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