Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
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02.11.2026 15:46:43
Analysten: Goldenes Jahrzehnt: Fresenius setzt bei Biosimilars auf Kooperation mit WuXi Biologics
Ab 2028 laufen die Patente vieler Biotechmedikamente ab. Dann schlägt die Stunde der günstigeren Nachahmer-Präparate. Der Markt ist milliardenschwer. Fresenius positioniert sich nun mit einer weiteren ÜbernahmeWeiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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