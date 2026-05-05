Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|Analysten-Lob
|
05.05.2026 15:41:00
Analysten bullish für Alphabet: JPMorgan und Jefferies machen Aktie zum Favoriten
• Kursziel nach oben angepasst
• Jeffries zeigt sich auch optimistischer
JPMorgan: Alphabet bleibt der "Top Pick" mit ehrgeizigem Kursziel
Die US-Bank JPMorgan zeigt sich von der jüngsten Geschäftsentwicklung des Google-Mutterkonzerns Alphabet tief beeindruckt. Analyst Doug Anmuth bezeichnete die jüngsten Quartalszahlen in einem Kommentar als herausragend und bestätigte die Einstufung für beide Aktiengattungen (A- und C-Aktien) auf "Overweight". Mit einem unveränderten Kursziel von 460 US-Dollar bleibt Alphabet der favorisierte Wert des Experten. Anmuth geht davon aus, dass die Kurse weiter zulegen werden, getrieben durch nach oben korrigierte Erwartungen am Markt sowie eine Ausweitung der Bewertungsmultiplikatoren.
Jefferies: Massives Investitionswachstum im Cloud- und KI-Sektor
Auch das Analysehaus Jefferies blickt nach einem "Mega-Cloud-Update" deutlich optimistischer auf die Alphabet-Aktie (Klasse A) und hob das Kursziel von 400 auf 445 US-Dollar an, bei gleichbleibender "Buy"-Einstufung. Analyst Brent Thill begründet dies mit der ungebrochen hohen Nachfrage nach KI-Infrastruktur, die trotz begrenzter Kapazitäten und steigender Komponentenpreise zu massiven Investitionen führt. Für das Jahr 2026 prognostiziert Thill ein beeindruckendes Wachstum: Die Investitionen der sogenannten Hyperscaler - zu denen neben Alphabet auch Konzerne wie Meta und Oracle zählen - sollen auf rund 770 Milliarden US-Dollar steigen, was einem Sprung von 74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Alphabet-Aktien in Grün
Für die Aktien von Alphabet geht es am heutigen Dienstag nach oben. Im NASDAQ-Handel steigt das C-Papier zeitweise um 1,78 Prozent auf 386,39 US-Dollar. Die A-Aktie gewinnt derweil 1,90 Prozent auf 390,54 US-Dollar
Evelyn Schmal, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
|
13:30
|Google, xAI and Microsoft agree to US national security reviews of new AI models (Financial Times)
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
30.04.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.04.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
30.04.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Alphabet-A-Aktie auf 450 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
|
30.04.26
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 425 Dollar - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
30.04.26
|FirstFT: Google pulls ahead as Big Tech AI spending targets surge (Financial Times)