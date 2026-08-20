Sartorius Stedim Biotech Aktie

Sartorius Stedim Biotech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002

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Im Aufwind 20.08.2026 13:27:39

Analysten empfehlen Sartorius und Stedim Biotech zum Kauf - Aktien gefragt

Analysten empfehlen Sartorius und Stedim Biotech zum Kauf - Aktien gefragt

Die Aktien von Sartorius und ihrer französischen Tochter Sartorius Stedim Biotech haben am Donnerstag von Kaufempfehlungen der UBS profitiert.

Für Sartorius Vorzugsaktien geht es auf der XETRA zeitweise 4,6 Prozent nach oben auf 245,50 Euro. Stedim-Papiere ziehen 1,33 Prozent auf 191,10 Euro an.

Premium-Wachstum verdiene auch eine Premium-Bewertung, schrieb der UBS-Analyst Matthew Weston zu Sartorius. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen bis 2031 im Schnitt um rund drei Prozent. In der Biopharmazie-Sparte (Bioprocess Solutions, BPS) sieht Weston anhaltend starke Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien für die Medikamentenherstellung. Für das Geschäft des BPS-Bereichs mit Geräten rechnet er wohl ab dem zweiten Halbjahr 2027 mit einer Erholung.

Mit seinem Sartorius-Kursziel von 300 Euro traut er den Aktien die Rückkehr auf das Niveau vom Frühjahr 2024 zu. Ihren Rekord hatten sie im November 2021 bei gut 631 Euro gesehen.

/ag/jha/

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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