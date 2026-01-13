SDAX

18 075,40
-115,37
-0,63 %
Neueinschätzungen 13.01.2026 11:52:39

Analysten-Impulse am Aktienmarkt: Kaufempfehlungen treiben Aktien von ATOSS und PVA an - SMA Solar verliert

Neueinschätzungen im neuen Börsenjahr der US-Bank Jefferies haben am Dienstag für teils heftige Kursbewegungen deutscher Nebenwerte gesorgt.

Neueinschätzungen im neuen Börsenjahr der US-Bank Jefferies haben am Dienstag für teils heftige Kursbewegungen deutscher Nebenwerte gesorgt.

Nach hohen Kursverlusten der Aktien von ATOSS Software seit Juli sind die Papiere nun den Experten zufolge ein Kauf. Daraufhin gehörten diese mit plus 3,8 Prozent zu den besten Werten im SDAX. Die Sorgen, dass Künstliche Intelligenz dem Software-Entwickler für das Personal-Management die Geschäfte erschweren könnten, seien überzogen, argumentierte Analyst Martin Comtesse.

Knapp dahinter lagen im SDAX die Aktien von PVA TePla mit einem Aufschlag von 3,2 Prozent. Comtesse zeigte sich optimistisch und stufte die Anteile des Technologieunternehmens ebenfalls von "Hold" auf "Buy" hoch. Auch hier argumentierte der Experte mit einem starken Kursverfall im Herbst vergangenen Jahres. Die Auftragslage habe sich aber verbessert und dürfte im zweiten Halbjahr weiter anziehen. Vor allem das Geschäft mit der Halbleiterindustrie werde absehbar kräftig zulegen.

Anders die zuletzt stark gelaufenen Papiere von SMA Solar, die jetzt von Jefferies zum Verkauf empfohlen werden und am Dienstag mit einem Kursrutsch um fast 9 Prozent zum Schlusslicht im SDAX wurden. Am Markt unterschätze man die Folgen von Investitionen des Herstellers von Solar-Wechselrichtern in Forschung und Entwicklung sowie Service in diesem Jahr, so Comtesse. Die dürften die Profitabilität schmälern, vor allem dann, wenn im Segment Privathaushalte und Gewerbe (HBS) die Erholung ausbleibe.

Im Grundsatz sollten nach Einschätzung von Comtesse 2026 die Aktien von Unternehmen gut laufen, die von der Automatisierung in der Fertigung profitieren. Dazu zählt er unter anderen Kontron und KRONES. Nordex-Aktien sollten Nutznießer des Megatrends zur Elektrifizierung sein. Die Milliardeninvestitionen des Bundes und Fiskalreformen dürften seiner Einschätzung nach den Papieren des IT-Dienstleisters Bechtle und auch Atoss Software zugutekommen.

/bek/tih/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

