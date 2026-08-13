TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

TKMS thyssenkrupp Marine Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001

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Analystenstimme 13.08.2026 11:32:39

Analysten-Lob beflügelt TKMS-Aktie: Nahe am Allzeithoch

Analysten-Lob beflügelt TKMS-Aktie: Nahe am Allzeithoch

Die Aktien von TKMS haben sich am Donnerstag ihrem Rekordhoch von 107 Euro genähert.

Die Aktien von TKMS notierten via XETRA zuletzt 10,62 Prozent höher bei 104,20 Euro. Bis zu diesem Höchststand vom ersten Handelstag im Oktober 2025 fehlen den Papieren der Marinewerft nun weniger als zwei Euro.

Analyst Adrien Rabier von Bernstein Research traut den Aktien nun ein Kursziel von 125 Euro zu und empfahl sie folglich in seiner am Morgen veröffentlichten Analyse zum Kauf. Bisher lag das Ziel nur bei 76 Euro und die Empfehlung lautete "Market-Perform". MWB Research hatte tags zuvor mit 140 Euro sogar ein noch höheres Ziel gesetzt.

Rabier riet allen Anlegern "an Bord zu gehen". Er rechnet mit deutlich steigenden Markterwartungen, wenn sich die jüngste Auftragswelle im Konsens bemerkbar macht. Zudem erwartet er im kommenden Quartal ein Update der mittelfristigen Ziele von TKMS.

TKMS befinde sich als Marktführer bei konventionellen U-Booten und mittelgroßen Schlachtschiffen im "sweet spot" der Rüstungsbranche dank langfristiger Produktzyklen und vergleichsweise höher Stabilität auch mit Blick auf die veränderte, moderne Kriegsarithmetik.

/ag/mis/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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