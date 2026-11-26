Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Analystenstimme
|
26.11.2026 16:18:00
Analysten sehen Potenzial: Berenberg hebt Bayer-Aktie auf Buy - Titel fest
Berenberg stuft Bayer-Aktie auf Buy hoch
Die richterliche Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs in den USA hatte den jüngsten Trend, Gewinne mitzunehmen, am Montag auch nicht unterbrochen. Im Vorfeld davon hatten die Titel ihr Jahresplus auf mehr als die Hälfte ausgebaut, jetzt beträgt es noch gut 40 Prozent.
Die Privatbank Berenberg nahm die jüngste Korrektur mit einem unveränderten Kursziel von 62 Euro zum Anlass, um die Aktien auf "Buy" hochzustufen. Sebastian Bray hält den Aktien zugute, dass sie im Chemiesektor besonders wenig mit der KI-Bewegung korrelierten. Außerdem sei das Risiko, dass sich im Rahmen des Iran-Konflikts erzielte Übergewinne verflüchtigen, bei Bayer minimal.
Analyst sieht Chancen für den Gesundheitssektor
Er hofft, dass der Gesundheitssektor generell wieder mehr Zuspruch bekommt, wenn der KI-Megatrend Alterserscheinungen zeige. Das Wachstum im Pharmabereich sorge dafür, dass seine ehemaligen Bedenken an der Bewertung jetzt weniger ins Gewicht fielen./tih/zb
FRANKFURT (dpa-AFX)
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