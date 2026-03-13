Analysten streiten sich über RENK-Aktie - Rheinmetall, HENSOLD und TKMS uneins

Rüstungsaktien stehen derzeit stark unter Beobachtung der Analysten. Die Meinungen zu RENK sind dabei gespalten.

• Bilanzzahlen an der Börse eher enttäuschend aufgenommen• Einige Analysten sehen mögliche Einstiegschance bei RENK• Andererseits auch Warnung vor Risiken

RENK steht derzeit im Fokus der Analysten. Die hohe Rüstungsnachfrage hat dem Getriebehersteller im vergangenen Jahr Rekorde bei Umsatz und Neugeschäft beschert. Auch die Ergebnisse konnte das Unternehmen, dass Antriebssysteme insbesondere für Panzer und die Marine herstellt, verbessern. Aktionäre können sich daher über eine deutlich höhere Dividende freuen. Für das neue Geschäftsjahr stellte RENK weitere Zuwächse in Aussicht.

Analysten sehen Kurspotenzial bei RENK

Trotz der guten Zahlen waren die ersten Reaktionen an der Börse in der vergangenen Woche eher enttäuschend. Das Analysehaus Berenberg Bank bewertet diese Entwicklung als mögliche Einstiegschance. Die Analysten halten die Aktie im Vergleich zu Wettbewerbern für zu günstig bewertet und empfehlen sie zum Kauf. Als Treiber sehen sie vor allem mögliche Großaufträge für Militärfahrzeuge aus Deutschland und weiteren Ländern im laufenden Jahr. Den fairen Wert der Aktie taxiert Berenberg auf 76 Euro, was vom aktuellen Niveau aus ein deutliches Kurspotenzial bedeuten würde.

Vorsicht angemahnt

Eine deutlich vorsichtigere Einschätzung kommt hingegen laut ESG-Aktien von mwb research. Zwar habe RENK seine Prognose für 2025 erreicht und den Auftragseingang auf einen Rekordwert gesteigert, grundsätzlich befinde sich das Unternehmen auch auf Kurs in Richtung seiner Ziele bis 2030.

Allerdings sehen die Analysten mehrere mögliche Risiken. So liege der für 2026 in Aussicht gestellte Auftragseingang leicht unter den Markterwartungen. Zudem seien die Konsensschätzungen für die Entwicklung bis 2030 aus Sicht der Analysten ambitioniert.

Darüber hinaus verweist mwb research laut ESG-Aktien auf strukturelle Unsicherheiten. Dazu zählen mögliche Exportbeschränkungen, Veränderungen im Produktmix sowie eine stärkere Verlagerung der Nachfrage hin zu anderen Verteidigungsplattformen, etwa Drohnen. Vor diesem Hintergrund sehen die Analysten die Aktie derzeit lediglich als fair bewertet.

So reagieren die Rüstungsaktien

Die aktuellen Reaktionen zeigen laut ESG-Aktien, dass Investoren und Analysten bei Rüstungswerten zunehmend differenzieren.

Im XETRA-Handel entwickeln sich die Aktien der Rüstungsvertreter am Freitag uneinheitlich. So steigt die RENK-Aktie zeitweise 0,55 Prozent auf 54,92 Euro. Rheinmetall notieren daneben 2,23 Prozent höher bei 1.585,00 Euro, HENSOLDT zeigt sich dagegen 0,89 Prozent schwächer bei 77,90 Euro und Titel von TKMS steigen um 0,90 Prozent auf 90,00 Euro.

Redaktion finanzen.at