Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Analystenstimme
|
16.07.2026 16:17:00
Analysten uneinig: Zwischen Vorsicht und Kursfantasie bei der Airbus-Aktie
Vor den Zahlen: Jefferies belässt Airbus-Aktie auf "Hold"-RatingJefferies bleibt vor den Quartalszahlen bei seiner neutralen Einschätzung für Airbus. Das Analysehaus nimmt auch das zivilen Flugzeuggeschäft ins Visier. Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus SE vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Für das Segment Commercial sei mit einem Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebit) von 53 Prozent zu rechnen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Sparte stelle den wesentlichen Treiber für die Performance des Luftfahrtkonzerns dar.
RBC hebt Ziel für Airbus auf 215 Euro - 'Outperform'
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus nach Auslieferungszahlen für das zweite Jahresviertel von 200 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Diese seien stark ausgefallen, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Flugzeugbauer sollte auch dementsprechend starke Quartalszahlen präsentieren.
Die Airbus-Aktie zeigt sich auf XETRA zeitweise 0,06 Prozent fester bei 195,26 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX)
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