Analysten-Votum bewegt Lkw-Sektor: Kursrutsch bei TRATON-Aktie nach Morgan Stanley-Studie - Daimler Truck und Volvo im Blick
Die Analysten um Shaqeal Kirunda bekräftigen ihre "Buy"-Empfehlung für Daimler Truck, hoben das Kursziel leicht von 46 auf 47 Euro an und nannten die Aktie ihr "Top Pick" innerhalb der europäischen Branche der Lastwagenhersteller. Volvo stuften sie dagegen auf "Equal Weight" ab und ihr Urteil für TRATON senkten sie auf "Underweight". Paccar wurde mit "Equal Weight" bestätigt.
Laut den Morgan Stanley-Analysten stehen die weltweiten Lkw-Märkte zwar weiterhin vor Herausforderungen, allerdings deuteten "erste Anzeichen einer Erholung" darauf hin, dass der Tiefpunkt nahe sei könnte. Sie halten daher eine "selektive Anlagestrategie" für angebracht.
Zu einem Wendepunkt im neuen Jahr könnten Morgan Stanley zufolge etwa steigende Frachtraten beitragen, eine nachlassende Unsicherheit durch Zölle, mehr Klarheit über die strengere Abgasnorm EPA27 der US-Umweltbehörde oder positive Effekte durch erfolgte Produktionsverlagerungen.
"Daimler Truck ist der Marktführer in Nordamerika und daher gut positioniert, um von einer Erholung zu profitieren", schrieben sie. Die Volvo-Aktie dagegen habe sich in den vergangenen Monaten stark entwickelt und könne auch noch weiter gut laufen. Allerdings sehen die Analysten woanders bessere Anlagechancen.
TRATON dagegen leide auf kurze Sicht unter dem Hochlauf seines chinesischen Lkw-Werks sowie unter Zollbelastungen und müsse möglicherweise bis zum Jahr 2027 warten, um von den europäischen Infrastruktur- und Verteidigungsausgaben profitieren zu können.
