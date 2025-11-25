Overweight-Rating bleibt 25.11.2025 09:29:00

Analysten warnen vor Margendruck durch KI - Scout24-Aktie verliert

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 146 auf 103 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Die rasche Akzeptanz von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) bei den Verbrauchern beginne sich auch auf etablierte Online-Anzeigenmodelle auszuwirken, schrieb Marcus Diebel in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. In Europa seien die Margenschätzungen für die meisten Anbieter gesunken. Nur Scout24 und Swiss Marketplace Group (SMG) dürften dank erheblicher Investitionen in der Vergangenheit beziehungsweise Kostensenkungsmaßnahmen in der Lage sein, künftig überdurchschnittlich abzuschneiden.

Die Aktie von Scout24 verliert auf XETRA zeitweise 1,07 Prozent auf 88,05 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquelle: Scout24

