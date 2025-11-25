|Overweight-Rating bleibt
Analysten warnen vor Margendruck durch KI - Scout24-Aktie verliert
Die rasche Akzeptanz von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) bei den Verbrauchern beginne sich auch auf etablierte Online-Anzeigenmodelle auszuwirken, schrieb Marcus Diebel in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. In Europa seien die Margenschätzungen für die meisten Anbieter gesunken. Nur Scout24 und Swiss Marketplace Group (SMG) dürften dank erheblicher Investitionen in der Vergangenheit beziehungsweise Kostensenkungsmaßnahmen in der Lage sein, künftig überdurchschnittlich abzuschneiden.
Die Aktie von Scout24 verliert auf XETRA zeitweise 1,07 Prozent auf 88,05 Euro.
