Analystenempfehlungen treiben DWS-Aktien auf Hoch seit Sommer

Empfehlungen der Bank of Amerika und der UBS haben die Papiere der DWS am Donnerstag auf den höchsten Stand seit Ende Juli getrieben.

Die Papiere der DWS stiegen am Vormittag via XETRA um 5,08 Prozent nach oben auf 30,73 Euro. UBS -Analyst Michael Werner signalisiert mit seinem neuen Kursziel von 37 Euro weitere 20 Prozent Potenzial. Er stockte seine Ergebnisprognosen für die Deutsche Bank -Tochter bis 2022 um bis zu 4 Prozent auf. Das höchste Gewinnsteigerungspotenzial unter den von ihm beobachteten klassischen Vermögensverwaltern sei noch nicht angemessen eingepreist, so der Experte.

Die a href="/aktien/dws-aktie">DWS Group GmbHCo-Aktien waren zu Jahresbeginn zunächst sehr gut gelaufen und hatten im Mai bei 34,18 Euro ein Rekordhoch erreicht. Anschließend stürzten sie bis auf 25,39 Euro ab, bevor sie Anfang September von den Anlegern erneut entdeckt wurden.

