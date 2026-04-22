Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|Einstufung "Outperform"
|
22.04.2026 14:22:00
Analystenurteil belastet kaum: VW-Aktie stabil nach RBC-Zielsenkung
Die kanadische Bank hat das Kursziel für Volkswagen von 135 auf 131 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Tom Narayan gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf das erste Quartal im Autosektor. Am besten positioniert seien unter den europäischen Autobauern Ferrari und Volkswagen. Die Wolfsburger hält er für am besten aufgestellt hinsichtlich US-Zöllen und dem China-Geschäft.
Die VW-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 0,02 Prozent tiefer bei 89,96 Euro.
/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:05 / EST
NEW YORK (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Gl0ck / Shutterstock.com,pokchu / Shutterstock.com,FotograFFF / Shutterstock.com
Nachrichten zu Volkswagen (VW) St.
Analysen zu Volkswagen (VW) St.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) St.
|88,70
|-1,39%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|86,60
|-1,68%