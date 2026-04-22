Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005

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Einstufung "Outperform" 22.04.2026 14:22:00

Analystenurteil belastet kaum: VW-Aktie stabil nach RBC-Zielsenkung

Analystenurteil belastet kaum: VW-Aktie stabil nach RBC-Zielsenkung

RBC hat das Kursziel für Volkswagen gesenkt.

Die kanadische Bank hat das Kursziel für Volkswagen von 135 auf 131 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Tom Narayan gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf das erste Quartal im Autosektor. Am besten positioniert seien unter den europäischen Autobauern Ferrari und Volkswagen. Die Wolfsburger hält er für am besten aufgestellt hinsichtlich US-Zöllen und dem China-Geschäft.

Die VW-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 0,02 Prozent tiefer bei 89,96 Euro.

/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:05 / EST

NEW YORK (dpa-AFX)

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