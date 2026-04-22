Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Einstufung "Outperform" 22.04.2026 10:14:00

Analystenurteil belastet: VW-Aktie sinkt nach RBC-Zielsenkung

Analystenurteil belastet: VW-Aktie sinkt nach RBC-Zielsenkung

RBC hat das Kursziel für Volkswagen gesenkt.

Die kanadische Bank hat das Kursziel für Volkswagen von 135 auf 131 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Tom Narayan gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf das erste Quartal im Autosektor. Am besten positioniert seien unter den europäischen Autobauern Ferrari und Volkswagen. Die Wolfsburger hält er für am besten aufgestellt hinsichtlich US-Zöllen und dem China-Geschäft.

Die VW-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 0,51 Prozent tiefer bei 89,52 Euro.

/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:05 / EST

NEW YORK (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

VW-Aktie in Rot: Minister schlägt Öffnung von deutschen VW-Werken für chinesische Autobauer vor

Bildquelle: Gl0ck / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Nachrichten