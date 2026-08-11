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11.08.2026 04:51:16
Analysts mixed on UOB as lower fee guidance, spike in non-performing assets dim Q2 earnings beat
Citi and OCBC’s downgrades counter upgrades and bullish calls from RHB and MacquarieWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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