Take Two Aktie
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094
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20.11.2026 21:55:02
Analysts See 40% Boost for Take-Two Stock on Blowout Grand Theft Auto VI Sales. Are They Right?
The reviews are in for Grand Theft Auto VI, and they are glowing. The reviewer for the gaming publication IGN called it "the single most impressive video game I have ever played."
Gamespot's review called it "an astonishing open-world action game that I'd wager won't be outdone until Grand Theft Auto 7."
Metacritic gave it a score of 99 out of 100 based on 151 critic reviews -- the site's highest score ever.
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18.11.26
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18.11.26
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