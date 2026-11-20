The reviews are in for Grand Theft Auto VI, and they are glowing. The reviewer for the gaming publication IGN called it "the single most impressive video game I have ever played."

Gamespot's review called it "an astonishing open-world action game that I'd wager won't be outdone until Grand Theft Auto 7."

Metacritic gave it a score of 99 out of 100 based on 151 critic reviews -- the site's highest score ever.

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