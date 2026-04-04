Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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04.04.2026 13:25:00

Analysts See a 32% Upside in Boeing. Here's What Has to Go Right.

Given the stock's recent lackluster performance, investors clearly don't have much faith in Boeing (NYSE: BA) right now. But the analyst community isn't dissuaded. Most of them still consider the aircraft maker's stock a strong buy, with a consensus price target of $275.30. That's more than 32% above the stock's current price.Even most analysts would likely agree, however, that this company's reputation has been more than a little tainted of late, leaving its stock inordinately vulnerable to even the slightest hint of trouble.To this end, here are four things that must happen if Boeing shares are going to have any shot at reaching that target anytime soon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs 12 840,00 5,07% Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
Boeing Co. 180,72 0,85% Boeing Co.

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