Axsome Therapeutics Aktie
WKN DE: A2AA7B / ISIN: US05464T1043
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19.09.2026 00:02:00
Analysts Think Axsome Therapeutics Stock Could Soar 35% Over the Next 12 Months. Is the Stock a No-Brainer Buy?
Axsome Therapeutics (NASDAQ: AXSM) has been a great stock to own over the past five years. The company's shares have climbed by about 660%. However, Wall Street remains excited about the company's prospects. Axsome Therapeutics' average price target (according to Yahoo! Finance) is $285.42, implying a 35% upside from its current level. Could the stock really gain that much over the next 12 months?
Axsome Therapeutics is posting solid financial results. In the second quarter, the company's revenue increased by 46% year over year to $218.4 million. The biotech's most important growth driver by far is Auvelity, a depression medicine. Second-quarter Auvelity sales came in at $180.3 million, 51% higher than the year-ago period. Auvelity recently earned a label expansion in Alzheimer's disease (AD) agitation, an indication that adds millions of patients in an underserved and growing therapeutic area to its addressable market.
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