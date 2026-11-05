05.11.2026 11:35:52

Analysts trim UOB target price as margin squeeze and rising costs cloud 2027 outlook

Jefferies downgrades the bank to ‘hold’; Maybank bucks the trend with an upgrade to ‘buy’Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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