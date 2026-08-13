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13.08.2026 06:31:29
Anam Electronics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Anam Electronics ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Anam Electronics die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 30,04 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 28,03 KRW erwirtschaftet worden.
Anam Electronics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 68,28 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 55,93 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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