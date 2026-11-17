Anam Electronics hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 56,83 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 13,86 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 61,97 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 78,20 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at