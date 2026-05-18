Anam Electronics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Anam Electronics hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -58,62 KRW. Ein Jahr zuvor waren 29,03 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 28,62 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 44,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Anam Electronics 51,53 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at