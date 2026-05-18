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18.05.2026 06:31:29
Anam Electronics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Anam Electronics hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei -58,62 KRW. Ein Jahr zuvor waren 29,03 KRW je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 28,62 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 44,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Anam Electronics 51,53 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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