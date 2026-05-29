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29.05.2026 06:31:29
Anand Projects: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Anand Projects hat am 28.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 32,72 INR. Im Vorjahresquartal waren -10,710 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 3,0 Millionen INR – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 3,0 Millionen INR in den Büchern standen.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 6,220 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Anand Projects ein Ergebnis je Aktie von -101,350 INR vermeldet.
Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 12,00 Millionen INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ebenfalls 12,00 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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