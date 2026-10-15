Anand Rathi Share and Stock Brokers gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Anand Rathi Share and Stock Brokers hat sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 6,65 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Anand Rathi Share and Stock Brokers noch ein Gewinn pro Aktie von 6,27 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,73 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,28 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at