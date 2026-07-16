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16.07.2026 06:31:29
Anand Rathi Share and Stock Brokers: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Anand Rathi Share and Stock Brokers hat am 14.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 3,71 INR. Im letzten Jahr hatte Anand Rathi Share and Stock Brokers einen Gewinn von 5,14 INR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden 2,47 Milliarden INR gegenüber 2,02 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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