Anand Rathi Wealth: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Anand Rathi Wealth hat am 12.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 12,07 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9,29 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,06 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,44 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at