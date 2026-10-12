Anand Rathi Wealth präsentierte Quartalsergebnisse

Anand Rathi Wealth hat am 09.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,38 INR. Im Vorjahresviertel waren 6,01 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3,57 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,07 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at