Anand Rayons hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Anand Rayons hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,70 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,710 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,33 Prozent auf 1,12 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 829,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at