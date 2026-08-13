Anand Rayons mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Anand Rayons hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 1,08 INR gegenüber 0,560 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Anand Rayons hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 955,8 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 759,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at