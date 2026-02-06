Anand Rayons verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Anand Rayons hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,11 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,540 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,27 Milliarden INR – ein Plus von 69,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Anand Rayons 746,4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at