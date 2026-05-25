|
25.05.2026 06:31:29
Anand Rayons veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Anand Rayons hat am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 1,19 INR. Im letzten Jahr hatte Anand Rayons einen Gewinn von 1,22 INR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37,56 Prozent auf 1,18 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 858,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,36 INR. Im letzten Jahr hatte Anand Rayons einen Gewinn von 1,89 INR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,00 Prozent auf 4,33 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!