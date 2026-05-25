Anand Rayons veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Anand Rayons hat am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 1,19 INR. Im letzten Jahr hatte Anand Rayons einen Gewinn von 1,22 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37,56 Prozent auf 1,18 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 858,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,36 INR. Im letzten Jahr hatte Anand Rayons einen Gewinn von 1,89 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,00 Prozent auf 4,33 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at