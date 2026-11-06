Anand Rayons veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Anand Rayons ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Anand Rayons die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,39 INR gegenüber 0,700 INR im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,20 Prozent auf 1,45 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,12 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at