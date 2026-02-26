Ananda Development zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ananda Development hat am 23.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 THB je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 109,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,52 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,19 Milliarden THB ausgewiesen.

Ananda Development hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,050 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,010 THB je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,95 Prozent auf 6,55 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,69 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at