03.09.2026 06:31:29

Ananda Drive Techniques (Shanghai) A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ananda Drive Techniques (Shanghai) A hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,380 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Ananda Drive Techniques (Shanghai) A im vergangenen Quartal 537,9 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ananda Drive Techniques (Shanghai) A 534,1 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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