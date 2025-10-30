|
30.10.2025 06:31:28
Ananda Drive Techniques (Shanghai) A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Ananda Drive Techniques (Shanghai) A veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,090 CNY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 562,5 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ananda Drive Techniques (Shanghai) A einen Umsatz von 440,6 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
