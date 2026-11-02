Ananda Drive Techniques (Shanghai) A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ananda Drive Techniques (Shanghai) A lud am 31.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,180 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,85 Prozent auf 631,9 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 565,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at