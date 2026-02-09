Anant Raj Global: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Anant Raj Global hat am 07.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,71 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Anant Raj Global ein EPS von -0,970 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 277,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 423,0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 112,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at