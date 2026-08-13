Anant Raj Global stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Anant Raj Global hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,77 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Anant Raj Global noch ein Gewinn pro Aktie von 1,84 INR in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 2,19 Milliarden INR, gegenüber 2,95 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 25,95 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at